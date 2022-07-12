Брянский поселок городского типа Белая Березка обстреляли со стороны Украины. ВСУ выпустили по населенному пункту порядка 18 минометных снарядов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Артиллерийский обстрел Трубчевского района начался вечером 12 июля. Жертв среди мирных жителей и пострадавших нет.

«На месте работают все оперативные службы», — уточнил Богомаз.

К публикации он прикрепил фотографии осколка разорвавшейся мины и оставшейся после удара воронки.

Украинские националисты атаковали 12 июля и Макеевку, ударив по дому малютки. Обошлось без пострадавших. Осколками повредило здание, ворота и автомобиль.

В ночь на вторник ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Минимум семь человек погибли, ранения получили несколько десятков. Западная пресса проигнорировала атаку украинских боевиков по мирному городу.