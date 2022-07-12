ВСУ обстреляли брянский поселок из минометов
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ выпустили по Белой Березке 18 минометных снарядов
Брянский поселок городского типа Белая Березка обстреляли со стороны Украины. ВСУ выпустили по населенному пункту порядка 18 минометных снарядов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Артиллерийский обстрел Трубчевского района начался вечером 12 июля. Жертв среди мирных жителей и пострадавших нет.
«На месте работают все оперативные службы», — уточнил Богомаз.
К публикации он прикрепил фотографии осколка разорвавшейся мины и оставшейся после удара воронки.
Украинские националисты атаковали 12 июля и Макеевку, ударив по дому малютки. Обошлось без пострадавших. Осколками повредило здание, ворота и автомобиль.
В ночь на вторник ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Минимум семь человек погибли, ранения получили несколько десятков. Западная пресса проигнорировала атаку украинских боевиков по мирному городу.