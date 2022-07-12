Неудобная правда. Почему западная пресса проигнорировала удар ВСУ по Новой Каховке

В ночь на 12 июля ВСУ ударили по мирному городу Новой Каховке в Херсонской области. Погибли как минимум семь человек, несколько десятков получили ранения. Гражданская инфраструктура, в том числе школы, больница и детские сады, получила серьезные повреждения. Однако западная пресса проигнорировала случившееся. И на то есть причина.

Вооруженные силы Украины нанесли удар новым американским вооружением по мирному городу в Херсонской области. В результате в Новой Каховке сгорел склад с гуманитарной помощью, пострадали жилые дома, школы, детские сады, больница, городской рынок. Также прогремел взрыв на сладе с минеральными удобрениями. Местные власти сообщают о семи погибших, как минимум 80 раненых, десятки людей по-прежнему остаются под завалами.

Молчание коллективного Запада

Западные СМИ проигнорировали случившееся, в главных европейских и американских изданиях нет даже упоминаний о масштабных разрушениях и жертвах, которые стали возможны из-за очередного пакета военной помощи Украине от США. В частности, власти Новой Каховки заявили, что по мирному городу ВСУ ударили американскими РЗСО HIMARS.

Такое избирательное освещение происходящего на Украине и в Донбассе эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил тем, что Украина находится в связке с коллективным Западом.

Они борются против России. Эта борьба идет во всех направлениях, начиная с ударов ракетами, притом по своим городам, по мирным жителям, и заканчивая информационным противоборством Андрей Кошкин.

По словам Кошкина, западная пресса просто не может рассказывать правду о событиях в Новой Каховке и о других военных преступлениях ВСУ, так как СМИ на Западе служат пропагандистским целям своих правительств.

«Им необходимо воздействовать на массовое сознание, показывать, что все, что делает коллективный Запад вместе с Зеленским и его приспешниками, а также ВСУ — это все правильно и соответствует общепризнанным нормам международного права. Вот почему такие ужасные акции, как бесчеловечный удар по мирному городу замалчиваются», — убежден Кошкин.

Политолог и научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин добавил, что правда тем не менее обязательно вскроется. То же было, когда в Сеть попали кадры с пытками российских военнопленных украинскими националистами. Тогда даже западная пресса вынуждена была признать факт военных преступлений, так как получила неопровержимые доказательства.

Верх американского цинизма

Однако промолчали не все. Американский политтехнолог Джейсон Смарт написал в соцсетях об ударе по Новой Каховке как об «отличной новости». По его версии, удар пришелся не на склад с селитрой и гуманитарной помощью, а на некий склад боеприпасов. О многочисленных жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры он не упомянул. На его публикацию обратила внимание российская журналистка Юлия Витязева.

Антон Бредихин заявил «360», что с подобная радость американского политтехнолога объясняется просто: любые действия ВСУ — это возможность для США заработать.

«С каждым таким ударом американцы получают возможность заработать не один десяток миллионов долларов. Они заработают это либо в виде денег от Украины за новое вооружение, либо в виде какого-то обмена, например, на территории, на недра, на какие-то объекты инфраструктуры», — подчеркнул он.

По мнению Андрея Кошкина, такая позиция американского политтехнолога — чистый цинизм. А в будущем политолог не исключил, что в западной прессе начнут появляться мнения, оправдывающие действия ВСУ и очерняющие Россию.

«В информационном пространстве все будет сейчас делается с помощью технологии замалчивания, а если начнут всплывать отголоски реального положения дел, то будет закручиваться машина, которая фабрикует информацию, защищающую ВСУ», — заключил эксперт.