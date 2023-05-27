Происшествия 27 мая 2023, 11:09 ВСУ начали обстрел Шебекино в Белгородской области из РСЗО Telegram-канал Mash: ВСУ обстреляли Шебекино под Белгородом из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские боевики утром в субботу, 27 мая, начали обстрел Шебекино Белгородской области из РСЗО. По данным Telegram-канала Mash, при взрывах пострадали несколько человек.

«ВСУ прямо сейчас обстреливают Шебекино Белгородской области из РСЗО», — отметили в сообщении.

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Telegram-канал уточнил, что один из снарядов упал рядом с ледовым дворцом, число пострадавших не уточнили.

Официально эти данные пока не подтвердили.

В пятницу, 26 мая, стало известно, что один человек получил ранения при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа. Врачи рассказали о его легких травмах головы и правой ноги.

Осколки снарядов посекли крыши домов, повредили автомобили, разбили дорогу и светофор. Глава региона Вячеслав Гладков констатировал повреждение уличного газопровода.

Ранее домашний скот погиб при обстреле ВСУ белгородского села Муром. В городе взорвались семь артиллерийских снарядов.