Происшествия 26 мая 2023, 22:02 Один человек пострадал при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа Губернатор Гладков сообщил о раненном при обстреле ВСУ жителе Шебекинского округа РИА «Новости»

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. Ранение получил один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», — уточнил он.

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Получившему ранение оказали всю необходимую помощь в ЦРБ и отправили на амбулаторное лечение.

В Шебекино осколками снарядов посекло кровли двух частных домовладений, повреждения получили шесть легковых автомобилей, разбита дорога и светофор.

«Есть повреждение уличного газопровода», — отметил Гладков.

При обстреле села Безлюдовка повредило линию электропередач. Три населенных пункта — Графовка, Пристень и Ивановка — остались без света.

На место ЧП уже прибыли аварийные и оперативные службы, специалисты начали подомовой обход территории.

В Краснояружском района Белгородской области вечером 26 мая беспилотник сбросил взрывчатку на село Поповка.