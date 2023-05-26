26 мая 2023, 22:02
Один человек пострадал при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа
Губернатор Гладков сообщил о раненном при обстреле ВСУ жителе Шебекинского округа
В Белгородской области под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. Ранение получил один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги», — уточнил он.
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Получившему ранение оказали всю необходимую помощь в ЦРБ и отправили на амбулаторное лечение.
В Шебекино осколками снарядов посекло кровли двух частных домовладений, повреждения получили шесть легковых автомобилей, разбита дорога и светофор.
«Есть повреждение уличного газопровода», — отметил Гладков.
При обстреле села Безлюдовка повредило линию электропередач. Три населенных пункта — Графовка, Пристень и Ивановка — остались без света.
На место ЧП уже прибыли аварийные и оперативные службы, специалисты начали подомовой обход территории.
В Краснояружском района Белгородской области вечером 26 мая беспилотник сбросил взрывчатку на село Поповка.
ВСУ
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