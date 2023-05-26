Происшествия 26 мая 2023, 12:26 Домашний скот погиб при обстреле ВСУ белгородского села Муром Губернатор Гладков сообщил о гибели скота в селе Муром после обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Обстрел Вооруженными силами Украины приграничного села Муром, находящегося в Шебекинском городском округе Белгородской области, стал причиной гибели скота. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По Мурому зафиксирован прилет семи артиллерийских снарядов. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот», — сообщил глава региона.

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По его словам, после обстрелов со стороны украинских военных в селе обнаружили незначительные повреждения в двух частных домовладениях. Осколками посекло кровлю и заборы, уточнил Гладков.

Всего ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ 35 раз за сутки. Противник выпустил 17 снарядов из миномета и артиллерии по селу Сурково. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава Белгородской области.

Село Новая Таволжанка атаковали дронами, артиллерией и минометами. Взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, повредило фасад сельхозпредприятия, никто не пострадал, отметил губернатор. Еще два БПЛА упали в поле, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Также по селу работала артиллерия и минометы, в результате в двух частных домовладениях посечены фасады и выбиты стекла», — добавил Гладков.

В Шебекино за сутки зафиксировали один прилет минометного снаряда. Он попал по погранпереходу, сообщил глава региона.

Ранее при обстреле села Муром украинскими войсками повредило линию электропередачи и крышу сельхозпредприятия. При атаке никто не пострадал.