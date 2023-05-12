Происшествия 12 мая 2023, 19:19 ВСУ использовали для удара по Луганску ракеты дальностью 150 километров Марочко заявил о прилете по Луганску украинских ракет с дальностью 150 километров Соцсети

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Украинские боевики при обстреле Луганска использовали ракеты дальностью 150 километров. Об этом в беседе с ТАСС заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 километров», — заявил он.

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Представительство республики в Совместном центре контроля и координации, а также власти региона пока никак не подтвердили это заявление.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что ракеты ударили по территории бывшего машиностроительного завода № 100, где в последнее время находилось предприятие «Полипак». Согласно открытым данным, компания занимается производством пищевой упаковки.

Взрывы прогремели в Луганске в пятницу, 12 мая, когда в ЛНР проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики.

По неподтвержденным данным, сегодня жители города видели в небе беспилотники, а перед взрывами слышали звуки, похожие на прилет ракет.