Происшествия 12 мая 2023, 22:39 Удар ВСУ по Луганску пришелся по промзоне Мирошник: органы власти ЛНР не были целью удара ВСУ по Луганску РИА «Новости»

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Органы власти Луганской Народной Республики не были целью удара ВСУ по столице региона. Об этом в беседе с ТАСС сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он пояснил, что в взрывы прогремели в промзоне и в частном секторе.

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«Это достаточно далеко от центра. Попытка бить по органам власти исключается. Вокруг частный сектор, расстояние до линии соприкосновения — более 100 километров», — сказал он.

В своем Telegram-канале Мирошник добавил, что ВСУ били просто наугад без точной цели. Но для HIMARS слишком далеко, также это не похоже на новые британские ракеты Storm Shadow.

«Возможны „Ольха“ или „Точка-У“ (если где-то завалялась). Не исключен и удар с самолета, но тоже примерно из той же зоны, Краматорска или Часов Яра», — написал он.

ВСУ нанесли удар по Луганску вечером 12 мая, когда жители отмечали День Республики. Украинские националисты обстреляли территорию бывшего машиностроительного завода, по одной из версий, с помощью ракет дальностью 150 километров.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ устроили обстрел Луганска в праздник, чтобы запугать мирное население.

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что Вооруженные силы Украины не в первый раз устраивают обстрелы в важные для россиян даты. Так, незадолго до Дня Победы украинские беспилотники атаковали Кремль.