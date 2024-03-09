Происшествия 09 марта 2024, 12:44 Пострадавшего после атаки на Рождественку прооперировали — Гладков Гладков: пострадавший при атаке дронов в Рождественке попал в реанимацию Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в селе Рождественка Грайворонского округа находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчине, который получил множественные ранения, его состоянию сейчас, по заключению врачей, ничего не угрожает», — написал он.

Реклама

Жителя Белгородской области прооперировали. Гладков отметил, что врачи делают все возможное для скорейшего возвращения пострадавшего к семье.

Накануне, 8 марта, украинские боевики выпустили по окраине села три дрона-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, один мужчина получил тяжелые ранения.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Ранее украинский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в селе Безымено. От взрыва в здании выбило окна, повреждения получила линия газоснабжения.