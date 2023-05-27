Происшествия 27 мая 2023, 14:01 ВСУ более 100 раз обстреляли Шебекинский округ 26 мая Гладков: по Шебекину 26 мая пришлось 23 прилета в результате обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ 26 мая 106 раз обстреляли Шебекинский городской округ, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, по пункту пропуска противник открыли огонь из миномета 13 раз.

По селу Новая Таволжанка также стреляли из минометов и артиллерии. Там пострадала женщина 1970 года рождения. С поверхностными осколочными ранениями головы, рук и ног ее доставили в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

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Повреждения получил оздоровительный комплекс. В нем выбило окна, повредило фасад и кровлю, систему полива. Пострадала в результате обстрелов и птицефабрика — разрушения зафиксировали у двух корпусов.

По Шебекину пришлось 23 прилета. В городе получил ранения мужчина 2002 года рождения. У него выявили осколочное ранение лица, головы и правой голени. В настоящее время он находится в больнице.

У шести домов в Шебекине повредило кровли. Также пострадали три транспортных средства, светофор и дорожное покрытие.

В Муроме зафиксировали 13 прилетов. По нему противник стреляли из минометов и артиллерии. По поселку Первомайскому выпустили 11 артиллерийских снарядов. В селе Середа зафиксировали пять прилетов. Поселок Ленинский 11 раз обстреляли из артиллерии. В этих населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Гладков.

В селе Архангельское из-за обстрела нарушилось электроснабжение в одном из предприятий. Помимо этого, посекло фасад и ограждение жилого дома.