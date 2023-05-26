Происшествия 26 мая 2023, 14:31 Женщина пострадала при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ Гладков: жительница Новой Таволжанки пострадала при обстреле со стороны ВСУ Telegram

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ВСУ не прекратили массированные обстрелы населенных пунктов Белгородской области. Днем 26 мая под огнем оказалась Новая Таволжанка. Там пострадала одна жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Врачи выявили у нее поверхностные ранения мягких тканей головы, рук и ног.

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«Бригада ФМБА доставила ее в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков.

Кроме того, осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Из-за еще одного прилета загорелись гараж и частный жилой дом. Пожар уже ликвидировали. Внутри гаража в момент возгорания был автомобиль — он получил повреждения.

Подомовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы, заключил Гладков.

При обстреле села Муром, отмечал он, погиб домашний скот.