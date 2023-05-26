26 мая 2023, 14:31
Женщина пострадала при обстреле Новой Таволжанки со стороны ВСУ
Гладков: жительница Новой Таволжанки пострадала при обстреле со стороны ВСУ
ВСУ не прекратили массированные обстрелы населенных пунктов Белгородской области. Днем 26 мая под огнем оказалась Новая Таволжанка. Там пострадала одна жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Врачи выявили у нее поверхностные ранения мягких тканей головы, рук и ног.
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«Бригада ФМБА доставила ее в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул Гладков.
Кроме того, осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Из-за еще одного прилета загорелись гараж и частный жилой дом. Пожар уже ликвидировали. Внутри гаража в момент возгорания был автомобиль — он получил повреждения.
Подомовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы, заключил Гладков.
При обстреле села Муром, отмечал он, погиб домашний скот.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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