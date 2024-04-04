Важное 04 апреля 2024, 13:01 ВСУ атаковали с беспилотника грузовик в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали грузовик в Белгородской области с дрона

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Украинские боевики атаковали движущийся грузовик в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что это произошло на подъезде к селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. Случился взрыв. Грузовой автомобиль получил серьезные повреждения, однако водитель чудом не пострадал.

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Более трагично закончилась атака дронов ВСУ на грузовик в Херсонской области. По гражданскому автомобилю ударили, когда он вез продукты и воду в сельский магазин. Погибли два человека. Пассажир грузовика вначале выжил, но был ранен в ногу. Мужчина отполз и смог наложить на нее жгут, однако второй дрон добил его.

Удары ВСУ по Белгородской области в последнее время значительно участились. С 21 марта детей из обстреливаемых регионов из соображений безопасности стали отправлять в оздоровительные лагеря других субъектов России. Переместить таким образом удалось уже более девяти тысяч ребят.