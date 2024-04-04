Общество 04 апреля 2024, 11:38 Более девяти тысяч белгородских детей отправили в другие регионы Гладков: более 9 тысяч детей из Белгородской области находятся в других регионах Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

В других регионах находятся уже более девяти тысяч детей из Белгородской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Всего в других регионах находится более девяти тысяч маленьких жителей Белгородской области. За всеми [установили] контроль», — написал он.

Реклама

По словам губернатора, 400 юных жителей региона прибыли в Волгоград и Вологду.

Гладков добавил, что все обращения родителей находятся на особом контроле и тщательно отрабатываются совместно с руководителями других субъектов.

Из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков детей из Белгородской области с 21 марта начали отправлять в оздоровительные лагеря других регионов России. В Московской области приняли около 400 белгородских детей и родителей. Около 700 ребят отправили в Астраханскую и Самарскую области. Кроме того, свыше 600 человек поехали в Пензу, некоторых детей направили в Тамбов и Калугу.