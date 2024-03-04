Важное 04 марта 2024, 10:52 ВСУ атаковали дроном-камикадзе город в Белгородской области Гладков: окраина Шебекино подверглась атаке ВСУ

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Вооруженные силы Украины снова пытались атаковать Белгородскую область. На этот раз ВСУ ударили дроном-камикадзе по окраине города Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — указал он.

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Пострадавших в результате атаки нет. Но после падения беспилотника с последующей детонацией повреждения получил легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома.

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских боевиков. В субботу, 2 марта, очередной беспилотник ВСУ ликвидировали российские системы противовоздушной обороны. Днем 3 марта Гладков сообщил о запуске сирены, оповещающей ракетной опасности. Глава региона призвал местных жителей по возможности укрыться в помещениях без окон, таких как ванная комната или кладовая.