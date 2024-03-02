Происшествия 02 марта 2024, 22:24 Еще один дрон ВСУ сбили над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью уничтожили третий украинский дрон РИА «Новости»

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Российские системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью. Он стал уже третьим за вечер. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 2 марта около 20:00 по московскому времени пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением БПЛА по российским территориям.

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Украинский беспилотный летательный аппарат успешно уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

В субботу днем под обстрел украинских боевиков попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что повреждения получили шесть частных домов и два автомобиля.

Перед этим ВСУ ударили по селу Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших среди местных жителей нет. Один из выпущенных украинских снарядов повредил в населенном пункте линию газоснабжения.