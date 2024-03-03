Важное 03 марта 2024, 12:09 Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе днем 3 марта запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — призвал он.

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Также Гладков рекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

При нахождении на улице важно сразу проследовать в укрытие или иное безопасное место, напомнил губернатор.

В Шебекино также объявили сигнал ракетной опасности, местные жители слышали грохот, отметил телеканал «Звезда».

Минувшей ночью ракетную опасность объявляли в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщала в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.