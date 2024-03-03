03 марта 2024, 12:09
Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде
Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе днем 3 марта запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — призвал он.
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Также Гладков рекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой.
При нахождении на улице важно сразу проследовать в укрытие или иное безопасное место, напомнил губернатор.
В Шебекино также объявили сигнал ракетной опасности, местные жители слышали грохот, отметил телеканал «Звезда».
Минувшей ночью ракетную опасность объявляли в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщала в своем Telegram-канале мэрия Белгорода.
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