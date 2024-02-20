Происшествия 20 февраля 2024, 15:39 Вспыхнувшие батареи от электросамоката сожгли квартиру на севере Москвы МЧС: причиной пожара на севере Москвы стали загоревшиеся батареи электросамоката

Читать 360tv в

Причиной пожара в квартире в Линейном проезде в Москве, унесшего жизни двух человек, стало возгорание аккумуляторных батарей для электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели сообщили, что на севере столицы днем 20 февраля на 35 квадратных метрах загорелась квартира. Из пожара удалось спасти 17 человек, а также двух котов, спрятавшихся от хозяйки от испуга.

Реклама

Однако два человека погибли, задохнувшись от едкого дыма. По данным столичного главка Следственного комитета, тело мужчины обнаружили в квартире, а женщину, которая скончалась по дороге в больницу, на лестничной площадке между этажами. Еще двух жителей доставили в медучреждение с признаками отравления угарным газом.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«Погибли мужчина 1941 года рождения и женщина 1943 года рождения», — уточнили в прокуратуре Москвы.

Причиной пожара стали батареи электросамоката. Они загорелись во время зарядки.

«Все прогорело до бетона», — отметили в МЧС.

На месте работали 52 специалиста и 14 единиц техники.

Расследование происшествия взяла под контроль Коптевская межрайонная прокуратура.