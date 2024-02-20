Происшествия 20 февраля 2024, 15:23 Двух котов спасли при пожаре на севере Москвы Shot: двух котов спасли при пожаре в квартире жилого дома на севере Москвы Freepik

Читать 360tv в

На севере Москвы спасли двух котов, оставшихся в квартире в горящем доме. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар произошел днем 20 февраля в жилом доме в Тимирязевском районе. Загорелась сильно захламленная квартира на втором этаже.

Реклама

В это время хозяйка Дионы и Тимофея, живущая выше, металась по квартире и пыталась найти питомцев в задымленном помещении. В конце концов женщину вывели пожарные, надев на нее кислородную маску, а котов найти так и не удалось.

Однако история кончилась хорошо. Оказалось, что животные, испугавшись пожара, забились под кровать и диван. Хозяева сами нашли питомцев, когда дым немного рассеялся. Котов покажут ветеринару.

В пожаре погибли женщина и мужчина. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу, в машине скорой помощи.