Эксклюзив 20 февраля 2024, 12:55 «Женщина просила о помощи с балкона». Квартира загорелась на севере Москвы Источник «360»: на севере Москвы произошел пожар в квартире жилого дома Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Северном округе Москвы загорелась квартира в жилом доме. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что пожар произошел в пятиэтажке, расположенной в Тимирязевском районе в Линейном проезде. Из трех окон с второго этажа валит густой черный дым. Также сильное задымление на верхних этажах.

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Собеседник отметил, что на балконе второго этажа женщина просит о помощи.

Прибывшие на место пожарные развернули водяные стволы и приступили к тушению. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят специалисты.

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