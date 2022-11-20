Важное 20 ноября 2022, 16:03 Всех людей вывели из горящего склада в Москве — СМИ Readovka: всех людей вывели из горящего склада на Комсомольской площади в Москве

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Всех людей, которые оказались заблокированы в горящем складе на Комсомольской площади в Москве, спасли. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka с места происшествия. Канал Zvezdanews со ссылкой на МЧС написал, что из здания эвакуировали семерых.

«Установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание», — добавило СМИ.

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Перед этим источник «360» сообщил, что на место едет пожарный поезд и «там, где есть люди, лестница обрушилась».

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В ликвидации пожара задействовали 80 человек и 20 спецмашин. В пресс-служба Роспотребнадзора сообщили, что на Комсомольской площади взяли пробы воздуха и отправили в лабораторию для исследования.

О пожаре на площади трех вокзалов стало известно около 15:00. Спасатели тотчас выехали на место. Выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный склад, из-за пожара в нем произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Сообщалось также, что в здании заблокированы семеро. Позже СМИ писали о том, что выбраться не могут 10 человек.