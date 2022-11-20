Важное 20 ноября 2022, 15:48 Около 10 человек остались в горящем складе в районе московских вокзалов — СМИ Ura.ru: около 10 человек не могут выбраться из горящего склада у трех вокзалов в Москве

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Около 10 человек по-прежнему не могут выбраться из склада цветов, загоревшегося на площади трех вокзалов в Москве, сообщил Ura.ru со ссылкой на очевидцев. Экстренные службы подтвердили ТАСС, что в помещении заблокированы два человека. На их спасение бросили все силы.

По новым данным, в горящем складском здании произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего, рассказал источник «360».

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Сообщение о пожаре на Комсомольской площади поступило в экстренные службы в 14:57. Спасатели немедленно выехали на место и еще по дороге заметили сильное задымление. Сейчас площадь распространения пожара достигла 1,9 тысяч квадратных метров, написало РИА «Новости».

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По информации ТАСС, к тушению собираются подключить авиацию.

Ранее сообщалось, что на первом этаже, в цветочной оранжерее, во время пожара оставались семь человек, в том числе ребенок. Они спрятались в холодильнике. Позже появилась информация о том, что всех заблокированных спасли.