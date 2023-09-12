Эксклюзив 12 сентября 2023, 09:56 «Все живы-здоровы». Пилот севшего в поле самолета рассказал о последствиях ЧП Пилот севшего в поле самолета Белов: все хорошо, все живы и здоровы РИА «Новости»

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Командир воздушного судна Сергей Белов после экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском сообщил «360», что все пассажиры и экипаж в порядке. Обстоятельства случившегося устанавливают транспортная прокуратура и СК.

«Все хорошо, все живы, здоровы. Самолет полностью цел. Работает Следственный комитет», — кратко сказал Белов.

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Сергею Белову 33 года. С самого детства он мечтал стать летчиком, как его отец и дедушка, сообщили ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Представители компании подчеркнули, что благодаря профессионализму летного и кабинного экипажа лайнера удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий. Второго пилота самолета зовут Эдуард Семенов.

Самолет экстренно сел в поле утром 12 сентября. Он следовал из Сочи в Омск. Все обстоятельства и причины случившегося выяснят эксперты комиссии Росавиации, СК и специалисты транспортной прокуратуры.