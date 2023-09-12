Общество 12 сентября 2023, 09:38 Командир севшего в поле самолета Сергей Белов с детства мечтал стать летчиком «Уральские авиалинии» рассказали о командире самолета, севшего в поле Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Командира воздушного судна Airbus A320 рейса U6-1383, севшего в поле под Новосибирском, зовут Сергей Белов. Ему 33 года. С самого детства он мечтал стать летчиком, как его отец и дедушка, рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Представители перевозчика подчеркнули, что благодаря профессионализму летного и кабинного экипажа лайнера удалось совершить посадку в пшеничном поле без трагических последствий.

Реклама

Сергей Белов родился в Тбилиси в 1990 году. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец окончил Сасовское летное училище с отличием и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в «Уральских авиалиниях». Награжден орденом Трудового Красного Знамени за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.

Сам Сергей Белов ранее признавался, что просто не представлял для себя другой профессии.

«Мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи», — отмечал он.

Второго пилота самолета зовут Эдуард Семенов. Информацию об этом авиакомпания обещала опубликовать в ближайшее время.