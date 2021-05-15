Все ж/д вокзалы и автостанции в Москве проверят из-за угрозы взрыва

Все железнодорожные вокзалы и автовокзалы в Москвы проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В данный момент все железнодорожные вокзалы проверяются из-за угрозы взрыва. Также проводится проверка всех автостанций из-за сообщения о минировании», — рассказал источник агентства.

Информации об эвакуации людей нет. Вокзалы и автостанции работают в штатном режиме.

Всего в Москве работает девять железнодорожных вокзалов: Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский.

В этот же день сразу несколько школ эвакуировали в Казани из-за сообщений о минировании. В каждом из учреждений работают спецслужбы. А 14 мая гимназию №27 в Казани тоже эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. Кинологи проверили первый корпус образовательного учреждения и не нашли источника угрозы. Ложные минирования в столице Татарстана начались после стрельбы в гимназии №175, которую устроил бывший ученик Ильназ Галявиев 11 мая. Тогда погибли девять человек, 23 получили ранения.