Школу в Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Гимназию №27 в Казани эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом изданию «Подъем» заявила директор учебного заведения Люция Хуснутдинова.

«У нас здесь кинологи пока осматривают здание. Нам полиция сообщила об угрозе. Я сейчас не могу говорить, потому что я ответственная здесь», — рассказала Хуснутдинова.

В мэрии Казани сообщили, что после сообщения о бомбе около 80 детей эвакуировали в школу №41.

«На месте — глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров, приехали все оперативные службы», — говорится в сообщении городской администрации в Telegram. В мэрии добавили, что специалисты проверили первый корпус школы и никакого взрывного устройства не нашли.

11 сентября в казанской школе №175 прогремели выстрелы. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришел туда с ружьем и открыл огонь по людям. Погибли девять человек, 23 получили ранения. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Галявиев сдался силовикам, суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Ее проведут в течение ближайших двух месяцев в Институте имени Сербского в Москве.