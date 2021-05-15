Сразу несколько школ эвакуировали в Казани из-за сообщений о минировании

Учащихся и сотрудников нескольких школ в Казани эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Татарстана.

«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения», — говорится в сообщении.

Всех детей и сотрудников эвакуировали в оперативном порядке.

По данным источника агентства, было эвакуировано 15 школ города.

Днем ранее гимназию №27 в Казани тоже эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. Кинологи проверили первый корпус образовательного учреждения и не нашли источника угрозы.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая пришел туда с ружьем и открыл огонь по детям и педагогам. Погибли девять человек, 23 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Галявиев сдался силовикам, он пробудет в СИЗО два месяца. Молодому человеку назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ученики девятых и 11-х классов в преддверии государственных экзаменов вернутся к очному обучению на базе школы №174. Остальных школьников могут перевести на дистанционное обучение. Учащимся, пострадавшим от нападения, разрешат закончить учебный год досрочно, если этого захотят родители.