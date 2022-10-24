Происшествия 24 октября 2022, 09:16 «Все загудело, задрожало — и резкий взрыв». Очевидец — о крушении Су-30 в Иркутске Жительница Иркутска Ирина рассказала о первых эмоциях от падения Су-30 на жилой дом РИА "Новости"

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Падение самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске можно было перепутать с землетрясением. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала местная жительница Ирина.

«Мне сказали, что землетрясение. Я ответила, что самолет упал! Это вообще секунда была. Загудело все, задрожало — и резкий хлопок, как взрыв. Там сразу пламя, куда тушить-то! Все сбежались сразу, но близко было не подойти», — сообщила женщина.

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Утром 23 октября военный самолет Су-30 в Иркутске вылетел с местного авиазавода. В процессе полета он внезапно рухнул на двухэтажный дом в одном из районов Иркутска, оба пилота погибли.

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На месте крушения начался пожар, который оперативно потушили прибывшие на место экстренные службы. Степень нанесенного ущерба сейчас устанавливают.

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что ЧП произошло в ходе приемо-сдаточного полета. Для расследования причин создали специальную комиссию из ученых профильных институтов и предприятий авиационной промышленности.