Важное 23 октября 2022, 13:43 Военный самолет упал в Иркутске — СМИ Telegram-канал «112»: в Иркутске самолет упал на двухэтажку

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В Иркутске военный самолет упал на двухэтажный дом, сообщил Telegram-канал «112». В результате дом загорелся. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Появились первые кадры с места происшествия.

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По предварительным данным издания, рухнул Су-30, летевший с местного авиазавода. Самолет потерпел крушение в микрорайоне Ново-Ленино. Спасатели борются с огнем. На сайте МЧС информации о происшествии пока нет.

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Ранее, во вторник, военный самолет упал во двор жилого дома в Ейске Краснодарского края. Погибли 15 человек, еще 26 получили травмы. Часть дома сгорела, однако семь подъездов признали безопасными, и домой уже вернулись547 жильцов.

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