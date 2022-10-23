ОАК рассказала, как упал Су-30 в Иркутске | 360°

Важное 23 октября 2022, 14:48 ОАК рассказала, как упал Су-30 в Иркутске ОАК: Крушение Су-30 произошло во время приемо-сдаточного полета "ВКонтакте"

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Крушение военного самолета Су-30СМ в частном секторе в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. <…> Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов», — сказали в ОАК.

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Степень ущерба устанавливается, ОАК взаимодействует с чрезвычайными службами.

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Военный самолет Су-30 летел с Иркутского авиационного завода. Он упал на двухэтажный дом в частном секторе микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Начался пожар, он ликвидирован. В Сеть выложили кадры с обломками воздушного судна. В МЧС сообщили, что оба пилота погибли. Очевидица рассказала, что падение самолета произошло на ее глазах — она живет на соседней улице.