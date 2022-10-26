«Все вышибло». Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме Ижевска | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 12:06 «Все вышибло». Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме Ижевска Очевидцы поделись подробностями о взрыве газа в жилом доме в Ижевске

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Взрыв в многоквартирном доме на улице Воровского в Ижевске прогремел на рассвете 26 октября. В квартире на девятом этаже взорвался газ, начался пожар. Очевидцы сообщили «360» подробности происшествия.

«У меня в этом доме знакомые живут, я переживаю, коснулся ли их взрыв и пожар. Смотрю на дом и ужасаюсь — все вышибло. Да, с газом шутить никак нельзя», — отметила одна из местных жительниц.

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Живущая в соседнем доме женщина рассказала, что видела, как тряслись стены дома, вылетали оконные рамы.

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«Грохот взрыва напугал наших детей, они проснулись и заплакали», — сказала она.

На месте происшествия проводят обследование конструкций подъезда. Его цель — определить, можно ли жителям возвращаться в свои квартиры. По словам мэра города Олега Бекмеметьева, обследование может занять до двух суток.

В результате взрыва газа пострадал один человек. Позже выяснилось, что у мужчины диагностировали 90% ожогов тела. Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео.