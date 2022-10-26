Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 10:00 Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео Появилось видео с моментом взрыва газа в жилом доме в Ижевске

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У мужчины, пострадавшего при взрыве газа в Ижевске, диагностировали 90% ожогов тела, сообщил источник «360». Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что здание сильно тряхнуло, во двор полетели обломки оконных рам.

По данным мэра города Олега Бекмеметьева, ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Воровского около 05:10 (06:10 по местному времени). Газ взорвался в квартире на девятом этаже.

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Мэр подтвердил информацию об одном пострадавшем, но не уточнил его состояние. Жильцов из этого подъезда эвакуировали. Их поселят в пунктах временного размещения. Бекмеметьев пояснил, что необходимо обследовать конструкции подъезда, чтобы определить, можно ли жителям возвращаться в свои квартиры. Этот процесс может занять до двух суток.

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По данным регионального главка МЧС, после взрыва в квартире произошел пожар. Его оперативно ликвидировали.