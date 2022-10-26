Газ взорвался в жилом доме Ижевска | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 07:42 Газ взорвался в жилом доме Ижевска Мэр Ижевска сообщил о взрыве газа в многоэтажке города Telegram-канал Олега Бекметьева

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Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме Ижевска. Об этом заявил мэр города Олег Бекметьев в своем Telegram-канале.

Все произошло в доме на улице Воровского.

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«В 06:10 [05:10 по московскому времени] произошел хлопок бытового газа на девятом этаже в квартире. Один пострадавший», — сказал он в своем видеообращении.

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По его словам, других жильцов дома эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. В результате случившегося в доме выбило рамы, окна, а также двери в подъезде. Техническое обследование необходимо провести в ближайшее время, оно может занять до двух суток.

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщила, что возникший после произошедшего пожар экстренные службы потушили в 06:26 (05:26 по московскому времени) на площади 23 квадратных метра. В ведомстве уточнили, что из дома эвакуировали 25 жильцов, а устранением последствий ЧП занимаются 47 человек при помощи 18 единиц техники.

Все обстоятельства случившегося выясняются.