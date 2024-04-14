Деньги 14 апреля 2024, 15:28 Названы суммы выплат для пострадавших от паводка в Оренбуржье Пострадавшие от паводка жители Оренбуржья направили 290 тысяч заявок на выплаты РИА «Новости»

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Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области подали более 290 тысяч заявлений на выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ведомстве отметили, что 11 380 жителей получат в виде единовременной помощи 20 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей в связи с утратой имущества первой необходимости выплатят 122 пострадавшим от большой воды.

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Министр социального развития Оренбургской области уточнила, что это не все выплаты, которые положены пострадавшим. При полной утрате имущества первой необходимости сумма составит 100 тысяч рублей.

Для получивших вред здоровью во время наводнения предусмотрели единовременные выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести. Если в семье есть погибший, то власти заплатят один миллион рублей.

В правительстве напомнили, что размер выплат во время режима чрезвычайной ситуации установили на федеральном уровне. По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера суммы увеличили в два раза.

Уровень воды в реке Урал, затопившей Оренбургскую область, пошел на убыль впервые после начала паводка. Об этом со ссылкой на специалистов Гидрометцентра сообщила пресс-служба правительства региона. Там отметили, что падение пока небольшое и вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметра.