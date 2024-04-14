Происшествия 14 апреля 2024, 21:08 В Кургане спрогнозировали уровень Тобола до 1070 см РИА «Новости»

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Уровень реки Тобол в районе Кургана может превысить уровень при наводнении в 1994 году — от девяти до 10 метров 70 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По прогнозам Росгидромета, уровень реки прогнозируют выше максимума 1994 года.

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«Вода, которую сбросили с Казахстана, до Кургана еще не добралась. Она дойдет до региона в ближайшее время», — указали в сообщении.

Курганские власти вновь призвали местных жителей эвакуироваться. В области ввели режим ЧС областного масштаба.

По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтопило 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Пик паводка в Кургане спрогнозировали на 14–15 апреля.

Ранее сообщалось, что к 18:00 (16:00 по московскому времени) 14 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 556 сантиметров.