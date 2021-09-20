«Вроде даже был отличником». Одноклассники рассказали о пермском стрелке

Одноклассники устроившего стрельбу в Пермском университете рассказали, что во время учебы в школе он был адекватным и оставил о себе хорошее впечатление. Об этом его знакомые сообщили «360».

Ярослав, который учился вместе с пермским стрелком, рассказал, что в школе тот был абсолютно нормальным.

«Он был спокойным, вроде даже отличником», — сказал он.

Бывшая одноклассница стрелка Алена тоже рассказала, что он оставил о себе хорошее впечатление. Однако она предположила, что у педагогов могло сложиться иное представление.

«В школе он был спокойный и адекватный, как его будут учителя характеризовать, неизвестно. Но лично мое мнение о нем было достаточно хорошее», — призналась девушка.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в понедельник утром произошла стрельба. Предположительно, огонь открыл один из студентов. Перед нападением он сообщил о планах устроить расправу над однокурсниками в социальной сети.

В результате трагедии погибли восемь человек, еще 24 пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения. В Перми 21 сентября объявили днем траура.