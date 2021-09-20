Минздрав сообщил о 24 пострадавших при стрельбе в Перми
Число пострадавших при стрельбе в Пермском университете достигло 24 человек, им оказывается медицинская помощь. У 19 раненых огнестрельные ранения. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ сообщило РИА «Новости».
Число погибших осталось прежним. Жертвами стрельбы в вузе стали восемь человек.
Оказанием помощи пострадавшим на месте занимаются 25 бригад врачей.
Ранее в Минздраве сообщили о госпитализации семи человек после стрельбы в Перми.
Студент вуза ранее рассказал «360», что стрелок зашел в университет со стороны вокзала и открыл огонь на входе, где сидит охранник. Другой очевидец сообщил, что в вузе было два охранника, один из которых был убит, а второй просто начал звонить в полицию.
Трагедия произошла утром в понедельник, 20 сентября. Вооруженный мужчина проник на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл беспорядочную стрельбу по людям. Нападавшего обезвредили, при задержании он оказал силовикам сопротивление и был ранен. СК завел дело об убийстве.