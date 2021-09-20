День траура объявили в Перми 21 сентября

В Прикамье объявили день траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Власти региона назначили его на вторник, 21 сентября. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на региональное правительство.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отмене занятий в связи со стрельбой во всех школах, техникумах и колледжах региона. Все образовательные учреждения усилили меры безопасности. В школы и колледжи не будут пускать даже родителей студентов.

В результате трагедии, которая случилась в понедельник, 20 сентября, погибли восемь человек, еще 28 пострадавшим оказывается медицинская помощь. По сообщению Минздрава РФ, у 19 человек зафиксированы огнестрельные ранения. Сам стрелок при задержании также получил травмы. В настоящий момент он находится в реанимации.