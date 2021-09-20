facebook_pixel
    20 сентября 2021, 13:26

    День траура объявили в Перми 21 сентября

    Оксана Лавнюженко

    В Прикамье объявили день траура по погибшим при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Власти региона назначили его на вторник, 21 сентября. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на региональное правительство.

    День траура объявили в Перми 21 сентября

    Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отмене занятий в связи со стрельбой во всех школах, техникумах и колледжах региона. Все образовательные учреждения усилили меры безопасности. В школы и колледжи не будут пускать даже родителей студентов.

    В результате трагедии, которая случилась в понедельник, 20 сентября, погибли восемь человек, еще 28 пострадавшим оказывается медицинская помощь. По сообщению Минздрава РФ, у 19 человек зафиксированы огнестрельные ранения. Сам стрелок при задержании также получил травмы. В настоящий момент он находится в реанимации.