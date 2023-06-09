Эксклюзив 09 июня 2023, 12:48 Врезавшийся в воронежскую высотку дрон был с опасной начинкой. Видео Поражающие элементы врезавшегося в воронежскую высотку БПЛА сняли на видео

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Беспилотник, который врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже, был начинен поражающими элементами — маленькими металлическими шариками. Видео этой опасной начинки БПЛА оказалось в распоряжении «360».

Один из местных жителей рассказал, что в момент прилета беспилотника был очень громкий шум. Дрон угодил в район третьего этажа.

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«Сначала я думал, что вообще едет мотоцикл по улице. А потом — бах! И окна задрожали», — поделился собеседник «360».

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, дрон попал в пустое помещение. Источник «360» уточнил, что квартира нежилая.

В результате ЧП пострадали три человека. Им не потребовалась госпитализация — помощь оказали на месте. Сейчас возле дома работают сотрудники ФСБ, МЧС, правоохранительные органы.

Гусев уточнял, что после обследования здания будет принято решение о том, нужно ли расселять подъезд.

Источник ТАСС заявил ранее, что БПЛА подавили средства РЭБ. Целью дрона был воронежский авиазавод.