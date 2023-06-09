Мир 09 июня 2023, 11:23 Европарламент раскритиковал политику Бербок, поддерживающую поставки оружия Украине Депутат ЕП Мик Уоллес: глава МИД ФРГ Бербок обрекает украинцев на смерть поставкой оружия РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок в своей политике концентрируется на подпитывании конфликта на Украине, а не на благе своего государства. Такое мнение высказал представляющий Ирландию депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter.

«Кто-то должен объяснить министру иностранных дел Германии Бербок, что гораздо лучше работать во благо своего народа, чем посылать оружие на поле боя, обрекая на смерть столько простых украинцев», — заявил он.

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По его словам, Бербок хочет облегчить прокси-войну НАТО и Соединенных Штатов, которая нужна только элите. Уоллес не раз выступал за прекращение боевых действий на украинской территории и говорил о выгоде Запада от этого противостояния.

Ранее Бербок выступила с заявлением, что Североатлантический альянс будет рад видеть в своем составе новых членов. Однако о вступлении Украины в блок не может идти речь до тех пор, пока вооруженный конфликт на ее земле не закончится.