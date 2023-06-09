Эксклюзив 09 июня 2023, 12:06 Беспилотник попал в нежилую квартиру многоэтажки в Воронеже Источник «360»: беспилотник попал в нежилую квартиру многоэтажки в Воронеже РИА «Новости»

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Беспилотник, который попал в дом на улице Белинского в Воронеже, врезался в нежилую квартиру на третьем этаже, сообщил источник «360». После того, как БПЛА угодил в здание, произошел достаточно сильный хлопок.

По официальным данным местных властей, в результате происшествия пострадали три человека. Им оказали помощь на месте, в больницу никого не увозили.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram сообщил, что помещение в доме, в который сегодня попал беспилотник, было пустым.

«На момент инцидента в нем никого не было. <…> Погибших нет. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд», — уточнил он.

По информации источника ТАСС, беспилотник подавили средства РЭБ. Его целью был воронежский авиазавод. После того, как его поразили средства радиоэлектронной борьбы, обломки попали в дом.