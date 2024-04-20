Происшествия 20 апреля 2024, 09:04 Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком Губернатор Моор: паводок размыл временную насыпь у поселка в Тюменской области РИА «Новости»

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Временную насыпь у поселка Плодопитомник рядом с городом Ишим в Тюменской области размыло паводком. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии», — уточнил он.

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Из зон возможного подтопления жителей заранее эвакуировали. Моор поручил всем ответственным лицам продолжать оперативно вывозить людей из других опасных районов.

«Медлить нельзя», — подчеркнул Моор.

Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество.