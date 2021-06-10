Врачи решили транспортировать четырех пострадавших в ДТП на Урале в Екатеринбург

Четыре человека, которые пострадали при ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной, будут транспортированы в Екатеринбург. Такое заявление сделал начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.

По его словам, эти люди находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС.

ДТП произошло утром 10 июня. По предварительным данным МВД, автобус спускался с уклона, в какой-то момент водитель не смог справиться с управлением и из-за этого наехал на людей, которые находились на остановке КПП местного завода — ФГУП «Комбинат „Электрохимприбор“».

В результате случившегося шесть человек погибли, 15 пострадали. Возможной причиной ДТП называют отказ тормозной системы. В пресс-службе «Электрохимприбора» заявили, что автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА. На место вылетели три вертолета Центра медицины катастроф.

Региональная прокуратура начала проверку. Она выяснит, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом, а водитель — медицинский осмотр, уточнил ТАСС.