В результате ДТП с автобусом под Екатеринбургом погибли 6 человек

Автобус въехал в остановку в Свердловской области. В результате ДТП шесть человек погибли, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство со ссылкой на МВД передало, что 15 человек госпитализированы. Ведомство уточнило, что автобус вез рабочих. У транспортного средства отказали тормоза, и он въехал в остановку.

Представитель экстренных служб рассказал РИА «Новости», что все произошло в ЗАТО Лесном — поселке Горный.

«На улице Калинина автобус наехал на остановку КПП завода в результате отказа тормозов», — сказал он.

По данным собеседника агентства, шесть человек погибли и 10 пострадали.