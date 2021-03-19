Врачи рассказали о состоянии мальчика, упавшего с 25-го этажа в Новочебоксарске

Ребенок, выпавший с 25-го этажа в Новочебоксарске, находится в тяжелом состоянии в реанимации после операции. Врачи оказали ребенку медицинскую помощь в день падения.

«Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка», — заявили в региональном Минздраве, процитировало РИА «Новости».

В то же время в Минздраве отметили, что мальчик уже находится в сознании. Информация о его падении с 25-го этажа жилого дома на улице Винокурова в Новочебоксарске поступила в четверг, около 09:00.

Сообщалось, что 11-летний школьник выпал из окна 25-го этажа и приземлился на припаркованную во дворе машину.

РИА ФАН со ссылкой на источник сообщило, что мальчик попал в подъезд, потому что дверь была открыта. Ребенок выпал из окна на лестничной клетке. По данным собеседника агентства, в этот день мальчик сбежал с уроков.

В начале марта ученик одной из школ Нижневартовска упал с 15-го этажа и остался в живых. От смерти его спас глубокий сугроб. Он также получил тяжелые травмы.