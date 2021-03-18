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    18 марта 2021, 12:08

    Российский школьник упал с 25-го этажа и выжил

    Андрей Иванов

    11-летний новочебоксарский школьник выпал из окна 25-го этажа и приземлился на припаркованную во дворе «газель». Он получил тяжелейшие травмы, но выжил. Врачи сейчас борются за его жизнь. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

    Российский школьник упал с 25-го этажа и выжил

    По данным агентства, ребенок не жил в доме, где произошло ЧП. Он попал в подъезд, потому что дверь была открыта. Он выпал из окна на лестничной клетке. По данным собеседника, в этот день мальчик сбежал с уроков. Школьника с тяжелыми травмами отвезли в реанимацию.

    «Мы услышали хлопок такой силы, будто газовый баллон взорвался. Сам мальчик до этого сбежал из школы», — рассказал порталу «Pro город» народный корреспондент. ЧП произошло в многоэтажке на улице Винокурова.

    В начале марта ученик одной из школ Нижневартовска упал с 15-го этажа и остался в живых. От смерти его спас глубокий сугроб. Он также получил тяжелые травмы.