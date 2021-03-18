Российский школьник упал с 25-го этажа и выжил

11-летний новочебоксарский школьник выпал из окна 25-го этажа и приземлился на припаркованную во дворе «газель». Он получил тяжелейшие травмы, но выжил. Врачи сейчас борются за его жизнь. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

По данным агентства, ребенок не жил в доме, где произошло ЧП. Он попал в подъезд, потому что дверь была открыта. Он выпал из окна на лестничной клетке. По данным собеседника, в этот день мальчик сбежал с уроков. Школьника с тяжелыми травмами отвезли в реанимацию.

«Мы услышали хлопок такой силы, будто газовый баллон взорвался. Сам мальчик до этого сбежал из школы», — рассказал порталу «Pro город» народный корреспондент. ЧП произошло в многоэтажке на улице Винокурова.

В начале марта ученик одной из школ Нижневартовска упал с 15-го этажа и остался в живых. От смерти его спас глубокий сугроб. Он также получил тяжелые травмы.