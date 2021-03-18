Врачи заявили, что мальчик, который выпрыгнул с 25-го этажа, родился в рубашке. На данный момент ребенок находится в сознании, у него сломаны рука и нога.

«Специалисты готовятся к операции», — сообщил Telegram-канал Life shot.

Ранее сообщалось, что 11-летний новочебоксарский школьник выпал из окна 25-го этажа и приземлился на припаркованную во дворе «газель». По данным РИА ФАН, ребенок не жил в доме, где произошло ЧП.

Он попал в подъезд, потому что дверь была открыта. Он выпал из окна на лестничной клетке. По данным собеседника, в этот день мальчик сбежал с уроков. Школьника с тяжелыми травмами отвезли в реанимацию. Сам мальчик до этого сбежал из школы.

В начале марта ученик одной из школ Нижневартовска упал с 15-го этажа и остался в живых. От смерти его спас глубокий сугроб. Он также получил тяжелые травмы.