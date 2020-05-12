Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в частном пансионате в Подмосковье

После пожара в частном пансионате в Красногорске трое пострадавших остаются в реанимации. Одна женщина, которая отравилась продуктами горения, находится на ИВЛ. Состояние еще двух человек стабилизировалось.

«В настоящее время в реанимационном отделении у нас остаются трое пострадавших. Двое вышли на стабильное состояние, поэтому мы планируем перевод в отделение, и одна пациентка продолжает находиться на искусственной вентиляции легких с отравлением продуктами горения, термоингаляционной травмой», — рассказал «360» заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы №1 Сергей Калашников.

Он добавил, что поздно вечером 11 мая и сегодня утром двое пациентов из категории самых тяжелых умерли. У них были ожоги тела и дыхательных путей.

Пожар в частном пансионате «Второй дом» в подмосковном Красногорске вспыхнул в ночь с 10 на 11 мая. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек получили ожоги и отравление. Организатора пансионата, который работал нелегально, задержали.

Частный дом, где располагается этот пансионат, загорелся, по предварительным данным, из-за неисправной электропроводки. Всех постояльцев эвакуировали с места пожара. Часть из них забрали родные, а еще пять человек разместили в санатории «Отдых» в Жуковском. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родственникам погибших. Глава Подмосковья распорядился помочь пострадавшим.