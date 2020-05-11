Губернатор Подмосковья поручил помочь пострадавшим при пожаре в Красногорске

Пожар вспыхнул в частном хосписе для пожилых людей в Красногорске. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принес свои соболезнования родным погибших и поручил помочь пострадавшим.

«Этой ночью в Красногорске загорелся частный хоспис. К сожалению, без жертв не обошлось, погибли люди. Мои соболезнования родным и близким», — сказал губернатор Московской области.

Он добавил, что всю ночь о ситуации с места случившегося докладывал заместитель председателя правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям», — сообщил Воробьев.

Частный хоспис для пожилых людей «Второй дом» вспыхнул в ночь на 11 мая. Пожарные прибыли на место происшествия через 12 минут после вызова. Всего в здании находились 37 человек, из которых 9 погибли, отравившись продуктами горения. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

На месте ЧП побывал прокурор Мособласти, а следователи возбудили уголовное дело. Сейчас все обстоятельства и причины возгорания выясняются.