Стало известно о нарушениях в сгоревшем в Красногорске частном хосписе

Хоспис в принципе не может располагаться в жилом частном доме. В любом случае у подобного рода учреждения должна быть медицинская лицензия, а у руководства сгоревшего пансионата ее не было.

«Если это частный жилой дом, здесь не может быть хосписа, который должен иметь медицинскую лицензию. Как я понимаю, пока такую медицинскую лицензию сотрудники этой частной организации предоставить не смогли», — заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что в случившемся необходимо тщательно разобраться. Хоспис мог работать с нарушениями законодательства. Фаевская подчеркнула, что подведомственные Министерству социального развития региона организации — это дома-интернаты. Они не занимаются медицинской деятельностью. Это только социальные услуги по уходу.

Пожар в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске начался в ночь на 11 мая. В результате ЧП погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек пострадали. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неисправной электропроводки. Организатора хосписа задержали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принес свои соболезнования родным погибших и поручил помочь пострадавшим. Шестеро получивших ранения сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.