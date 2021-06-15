Врач рассказал о состоянии 17 госпитализированных после пожара в Новосибирске пострадавших

После пожара на АЗС в Новосибирске в больнице остаются 17 пострадавших. Семь из них находятся в реанимации с ожоговым шоком.

Угрозы для жизни пациентов нет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главврача Новосибирской областной клинической больницы Анатолия Юданова.

«Всего к нам в течение нескольких часов госпитализировали 17 человек. У семерых из них состояние стабильно тяжелое, ожоговый шок, все они в отделении реанимации. Еще 10 человек находятся в профильном ожоговом отделении. Сочетанных травм нет, только ожоговые. Два ребенка — 10 и 12 лет. У них площадь поражения небольшая», — сообщил врач.

По словам врача, у пациента, который находится в самом тяжелом состоянии, поражено 40% тела. Среди госпитализированных есть два пожарных, их состояние оценивается как средней тяжести.

В понедельник, 15 июня, в Новосибирске произошел пожар на автозаправочной станции, в последствии взорвались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной возгорания стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. Всего при пожаре пострадали 35 человек.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.