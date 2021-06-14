Стала известна причина пожара на АЗС в Новосибирске

Причиной взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Об этом сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по региону Евгений Лебедев.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров», — отметил он.

Пожар на АЗС начался днем 14 июня. Огонь вызвал взрывы резервуаров с топливом. По последней информации, в результате пострадали 24 человека, в числе которых ребенок. Как минимум один пострадавший находится в тяжелом состоянии, однако погибших нет.

Сейчас пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Ранее эксперт по безопасности и инструктор по выживанию рассказал «360», почему бороться с такими пожарами сложнее, чем с возгораниями в других местах. Дело в том, что на АЗС источник огня находится в самом эпицентре пожара, и в любой момент может заново разгореться, даже если спасатели практически победили его. При этом речь идет о долях секунды.