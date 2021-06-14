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    14 июня 2021, 19:21

    Стала известна причина пожара на АЗС в Новосибирске

    Нина Петлинова

    Причиной взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз. Об этом сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по региону Евгений Лебедев.

    Стала известна причина пожара на АЗС в Новосибирске

    Его слова процитировало РИА «Новости».

    «Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров», — отметил он.

    Пожар на АЗС начался днем 14 июня. Огонь вызвал взрывы резервуаров с топливом. По последней информации, в результате пострадали 24 человека, в числе которых ребенок. Как минимум один пострадавший находится в тяжелом состоянии, однако погибших нет.

    Сейчас пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Ранее эксперт по безопасности и инструктор по выживанию рассказал «360», почему бороться с такими пожарами сложнее, чем с возгораниями в других местах. Дело в том, что на АЗС источник огня находится в самом эпицентре пожара, и в любой момент может заново разгореться, даже если спасатели практически победили его. При этом речь идет о долях секунды.